Silah sesleri üzerine eve giden baba 2 çocuğu ve eşini kanlar içinde buldu - Son Dakika

Silah sesleri üzerine eve giden baba 2 çocuğu ve eşini kanlar içinde buldu

Bursa'da silah sesleri üzerine eve giren baba, yatağın üzerinde 5 ve 10 yaşındaki çocukları ile eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bursa'da silah sesleri üzerine eve giren baba, yatağın üzerinde 5 ve 10 yaşındaki çocukları ile eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Acılı baba "Elif bunu neden yaptın!" diye bağırarak evden çıkarken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, annenin çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Sokakta bulunan 4 katlı müstakil evin en üst katından silah seslerini duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte silah sesleri gelen eve gittiğinde, yatağın üzerinde çocukları olan 5 yaşındaki Murat, 10 yaşındaki Melinay ve eşi Elif Polat'ı(33) tabancayla vurulmuş şekilde kanlar içerisinde buldu. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat, "Elif bunu neden yaptın!" diye bağırarak evde bulunan camlara yumruk atmaya başladı. Yanındaki 2 arkadaşı baba Durmuş Polat'ı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde bulunan eve giren ekipler, Melinay, Murat ve Elif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cama yumruk attığı için bileğinde kesik bulunan Durmuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.


İnceleme yapan ekipler annenin çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor


Eve girdikten sonra 2 çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak Elif ve Durmuş'un yakınlarını güçlükle sakinleştiren ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Anne Elif Polat'ın 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, yaklaşık 2 saatlik incelemenin ardından 3 cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Sinir krizi geçirdikten sonra cama yumruk atan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik bulunan baba Durmuş Polat, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifade verdiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 03:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah sesleri üzerine eve giden baba 2 çocuğu ve eşini kanlar içinde buldu - Son Dakika
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