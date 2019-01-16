Son Dakika Haberleri: Silah Tacirlerine Operasyon

Silah Tacirlerine Operasyon

20 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri, 4 ilde silah tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Silah Tacirlerine Operasyon, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri, 4 ilde silah tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 41 adrese yapılan baskınlarda 25 şahıs gözaltına alınırken, 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı silah ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonucu tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük'te 41 adrese operasyon düzenledi. Operasonda 25 şahıs gözaltına alınırken 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çelik yelek, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 840 adet değişik çap ve markalarda fişek, 6 adet tabanca sürgüsü ve çok sayıda silah mekanizması ele geçirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

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