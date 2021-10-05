Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Ekipleri şafak vakti silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.

450 POLİS KATILDI

KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Fiziki takip ve adres tespitlerinin ardından Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 450 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.