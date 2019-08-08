Son Dakika Haberleri: Silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla biri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde diğer ikisi ise Trabzon'da gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]
Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla biri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde diğer ikisi ise Trabzon'da gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonda çok miktarda silah ve mermi ele geçirildi.

Bandırma KOM Grup Amirliği tarafından yapılan istihbari çalışmalarda şüphelilerin ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay sürdürülen planlı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kendi aralarında belirledikleri şifreli görüşmelerle silah ticaretine yönelik görüşmelerini kamufle etmeye çalıştıkları belirlendi. Bandırma ilçesinde ikamet eden şüphelinin satmış olduğu ruhsatsız tabancaları Trabzon ilinden temin ettiği, ruhsatsız tabancaları ilgisiz şahıslar adına göndermiş oldukları kargo yoluyla alıcı şahıslara ulaştırdıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyon ile Bandırma ve Trabzon'da şüpheliler gözaltına alındı.

7 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet havalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 130 adet av tüfeği fişeği, 2 adet boş şarjör, 2 adet tabanca namlusu, 1 adet namlu üst kapağı ele geçirilirken, Bandırma'da gözaltına alınan F.A. (42) ile Trabzon'da gözaltına alınan A.A. (67) ve İ.Ç.'nin (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - BALIKESİR
Bandırma, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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