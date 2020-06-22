Silah ticareti şüphelilerine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Silah ticareti şüphelilerine operasyon: 6 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Grup Amirliği tarafından Konya ili yanısıra, Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde yapılan operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıstan 6'sı gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Şube Müdürlüğü ve Bandırma Kom Grup Amirliği tarafından, 3 ay süreli yapılan planlı çalışma neticesinde, şüpheli şahısların silah ticareti yaptıkları tespit edildi. Balıkesir il Merkezi, Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde farklı tarihler de 9 adet silah satışı yaptıkları anlaşılan şahıslara yapılan çalışma kapsamında; 6 adet 9 mm çaplı, 3 adet 7.65 mm çaplı toplam 9 Adet el yapımı ve kuru sıkıdan bozma tabanca, 9 Adet Tabanca şarjörü, 124 Adet 9 mm çaplı, 12 Adet 7,65 mm çaplı olmak üzere 136 Adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Konya ili yanısıra, Balıkesir'in Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde 7 şüpheli şahısa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şahıs gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.