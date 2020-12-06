Silah ticareti yapanlara operasyon - Son Dakika

Bayrampaşa'da silah ticareti yapan şahıslar polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Baskında,,3 adet tabanca, 50 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde Taşkın D., isimli bir şahsın silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, işyeri önünde gözlem yapmaya başladı. Taşkın D., isimli şahsın Adem S., Utku H., ve Efe Kürşat A., isimli şahıslarla birlikte işyerinden ellerinde beyaz bir torba ile çıktıklarının görülmesi üzerine 4 şahıs yakalandı. Torba kontrol edildiğinde; içerisinde 2 adet tabanca olduğu görüldü. Ayrıca Taşkın D., isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.07 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmaların devamında şahısların bahse konu işyerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 50 adet fişek, 10.75 gram gelen uyuşturucu madde, 1 adet kumar makinesi ele geçirildi. işyerinde bulunan 8 şahsa 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği idari para cezası uygulandı. İşyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Yakalanan Adem S., Utku H., ve Efe Kürşat A., isimli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, Taşkın D., isimli şahıs ise 'Silah İmal ve Ticareti' suçundan bugün günü adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL