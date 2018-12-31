Son Dakika Haberleri: Silah Ticareti Yaptığı İddiasıyla 2 Kişi Tutuklandı

Silah Ticareti Yaptığı İddiasıyla 2 Kişi Tutuklandı

28 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silah ticareti yaptıkları ileri sürülen biri muhtar iki kişi tutuklandı.

Silah Ticareti Yaptığı İddiasıyla 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silah ticareti yaptıkları ileri sürülen biri muhtar iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından, yapılan çalışma sonucunda Küçükyapalak Mahalle Muhtarı B.Ç. ile H.M'nin silah ticareti yaptıkları belirlenerek operasyon yapıldı.

Operasyonda B.Ç ve H.M gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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