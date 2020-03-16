Silah ticaretinden 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silah ticaretinden 14 gözaltı - Son Dakika

Silah ticaretinden 14 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da, silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ve bunlardan silah ve mermi satın aldıkları tespit edildiği ileri sürülen 9 şüpheli olmak üzere toplam 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ticaretinden 14 gözaltı, System.String[]

Malatya'da, silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ve bunlardan silah ve mermi satın aldıkları tespit edildiği ileri sürülen 9 şüpheli olmak üzere toplam 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan planlı çalışma neticesi, Malatya İl Merkezi ve İlçelerde 24 adreste, KOM Şube koordinesinde, İstihbarat, TEM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerinden toplam 90 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu, silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ve bunlardan silah ve mermi satın aldıkları tespit edildiği ileri sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında yapılan ara yakalamalar ve ikamet ve iş yeri aramaları neticesinde, 9 adet ruhsatsız tabanca, bin 709 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği kartuşu 7 adet 6136 kapsamında kesici alet ele geçirildi.


Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin ise firar olarak aranması devam ediyor. - MALATYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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