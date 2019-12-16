Silah tutukluk yaptı, takip ederek öldürdü - Son Dakika
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Silah tutukluk yaptı, takip ederek öldürdü

6 saat önce

Bağcılar'da oto galeride yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar'da oto galeride yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahı tutukluk yapan zanlı, alacaklı olduğu kişiyi takip ederek dükkanın içerisinde vurdu.

Olay, 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araba alım-satım işleriyle uğraştığı öğrenilen Abdulkadir Tay (54) ile Muharrem U. (52) arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve Muharrem U. belindeki silahı çıkartarak tartıştığı Abdulkadir Tay'a ateş etti. İlk anda yaralanmayan Abdulkadir Tay kaçmaya çalışırken Muharrem U. bir kez daha ateş etmek istedi ancak tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine Abdulkadir Tay, bir oto galericinin içine girerek saklanmaya çalıştı. Muharrem U., Tay'ı takip ederek dükkana girdi ve silahla vurarak öldürdü. Muharrem U. aracına binerek uzaklaşırken Abdulkadir Tay, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, olayla ilgili çalışmaları sürerken, katil zanlısı Muharrem U., olaydan 4 gün sonra, 13 Aralık Cuma günü, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

"Bana otomobil alması için 55 bin TL'lik çek verdim, beni oyaladı"

İşlediği cinayetten 4 gün sonra polise teslim olan Muharrem U.'nun emniyetteki ifadesinde, "Abdulkadir Tay'ı 3-4 yıldır tanırım. Kendisi araç alım-satımıyla uğraşır. Bir süre önce bana araba alması için kendisine 55 bin TL'lik bir çek verdim. Aradan 2 hafta geçmesine rağmen bana dönüş yapmadı ve beni oyaladı. Olay günü kendisiyle tartışmaya başladık, daha sonra silahımı çıkartıp ateş ettim. İlkinde yaralanmadı, ikincisinde silahım tutukluk yaptı, bir dükkanın içine girdi ve onu takip ettim. İçeride silahımı yine sıktım ve öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahı tutukluk yaptı, peşinden gidip tekrar ateş ederek öldürdü

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Muharrem U.'nun silahıyla Abdulkadir Tay'a ateş ettiği, ardından ikinci kez ateş etmek istediği ama silahın tutukluk yaptığı, Abdulkadir Tay'ın bu esnada kaçarak bir iş yerine girdiği ve Muharrem U.'nun da onun peşinden içeri girdiği görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Silah tutukluk yaptı, takip ederek öldürdü

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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