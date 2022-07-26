Silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı

26.07.2022 14:51
Silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da çok sayıda silah ve kılıçla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da çok sayıda silah ve kılıçla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da bir kişinin masaya sıraladığı çok sayıda silah ve kılıçla çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen A.S. isimli şüpheli şahıs, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına altına alındı. Şahsın ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Yapılan incelemelerde silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlendi. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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