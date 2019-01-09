Son Dakika Haberleri: Silah ve Mühimmat Kaçakçılarına Operasyon: 13 Gözaltı

Silah ve Mühimmat Kaçakçılarına Operasyon: 13 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve Mühimmat Kaçakçılarına Operasyon: 13 Gözaltı, System.String[]
Elazığ merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak çalışma yapıldı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Bingöl'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 19 adet tabanca, 178 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

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