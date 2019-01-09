Silah ve Mühimmat Kaçakçılarına Operasyon: 13 Gözaltı
1 saat önce
Elazığ merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak çalışma yapıldı. Elazığ merkezli Diyarbakır
ve Bingöl
'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 19 adet tabanca, 178 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
(Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
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