Silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

Malatya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Pençe 1 Timi, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.


Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler olarak Sancaktar Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik kannabinoid olduğu tespit edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Her iki olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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