Son Dakika Haberleri: Silah ve uyuşturucu operasyonu
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Silah ve uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silah ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komtanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesinde 9 Ağustos 2019 günü bir kişinin evinde arama yapıldı. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şahsın evinde yapılan adli aramada, 1 Kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 kilo metamfetamin uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - VAN
Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
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