ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı

30.03.2021 11:17
ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı, System.String[]

Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltıADANA'da, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olayına karıştıkları belirtilen, 13 Ocak'ta 'Hijyen' adıyla düzenlenen 41 kişinin tutuklandığı suç örgütüne...

Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı

ADANA'da, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olayına karıştıkları belirtilen, 13 Ocak'ta 'Hijyen' adıyla düzenlenen 41 kişinin tutuklandığı suç örgütüne yönelik operasyonun ardından bu kez de 'Hijyen-2' operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak Çarşamba günü şafak vakti 'Hijyen' adıyla operasyon düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama çıkarttığı şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapan polis, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, aralarında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Murat Takak ile aktif görevde biri komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 7'si savcılık talimatıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP DEVAM ETTİ

Polis, operasyondan bu yana suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibini sürdürdü. Örgüt üyesi kişilerin, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretine devam ettiği belirlendi. Ekipler, savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı şüphelilere yönelik 26 Mart Cuma günü şafak vakti 'Hijyen-2' adıyla Adana merkezli Konya ve Bursa'da operasyon düzenledi. Belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla, 14'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Böylece iki operasyonda toplam tutuklu sayısı 50'ye yükseldi.

ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı
ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı
ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı
ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı
ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı
ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı

Uyuşturucu, Silah, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne 'Hijyen-2' operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
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