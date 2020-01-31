Silah zoruyla bir kişiye 20 bin liralık senet imzalatan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silah zoruyla bir kişiye 20 bin liralık senet imzalatan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silah zoruyla bir kişiye 20 bin liralık senet imzalatan şüpheliler adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, Karabük'ten zorla getirdikleri kişiye silah tehdidi ile senet imzalattıkları öne sürülen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silah zoruyla bir kişiye 20 bin liralık senet imzalatan şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, Karabük'ten zorla getirdikleri kişiye silah tehdidi ile senet imzalattıkları öne sürülen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.R. isimli bir kişinin Karabük'ten Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine zorla getirildiğini, boş arazide dövüldükten sonra silah tehdidiyle senet imzalatıldığını öğrendi. B.R. adlı kişinin 20 bin lirasının da gasp edildiğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini saptadı. Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yapılan operasyon sonrasında Y.E.K., O.Ç., S.Ç., M.A. ve H.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Polis şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ile B.R.'den alınan para ve senet de ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5'i de Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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