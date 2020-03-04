Silah zoruyla gasp yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde takip ettiği şahsı silah zoruyla gasp eden şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen B.K. isimli şahsın müracaatının alındığı belirtildi. İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Garipler 2. Sokak üzerinde yaya olarak ikametine doğru yürüdüğü esnada arkasından kendisini takip eden yüzü maskeli ve yeşil montlu bir şahsın yaklaştığını ifade eden B.K., tabanca ile tehdit edildiğini ve "sesini çıkarma öldürürüm, telefonu ver" diyerek telefonunun gasp edildiğini kaydetti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince alınan bilgiler çerçevesinde şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan kamera, sokak ve eşkal çalışmaları sonucunda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ş. isimli şüpheli, gasp ettiği telefon, 1 adet tabanca ve 15 adet fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli S.Ş., cep telefonuna ve paraya ihtiyacı olduğundan dolayı müştekiyi sokakta yaya ve yalnız yürüdüğünü gördüğü esnada belirli bir süre takip ettikten sonra arkasından yaklaşarak silahla tehdit etmek suretiyle cep telefonunu gasp ettiğini beyan etti.



Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN