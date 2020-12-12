Silah zoruyla kendi banka hesaplarına para gönderten 5 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

İZMİT'te, H.A.'nın aracını durdurduktan sonra silahla tehdit ederek banka hesabından kendi hesaplarına para gönderip, araçta bulunan ziynet eşyalarını gasp eden 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay perşembe günü İzmit Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. H.A.'nın aracının önünü kesen 5 kişi, silah zoruyla banka hesabından kendi hesaplarına para gönderip, araç içerisinde bulunan ziynet eşyalarını gasp etti. H.A.'nın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araştırma başlattı. H.A.'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayını gerçekleştiren 5 kişinin U.Y., E.T., N.E., M.K. ve M.Y. olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.