Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı, kendisi de kaçırdığı kız da öldü - Son Dakika
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Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı, kendisi de kaçırdığı kız da öldü

05.03.2023 18:22

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla aracına bindiren bir kişi, polis takibi esnasında seyir halindeyken tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla aracına bindiren bir kişi, polis takibi esnasında seyir halindeyken tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Sürücünün intihar etmesi sonucu kontrolden çıkan araç, takla atarken araç içerisinde bulunan kız çocuğu da kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında İzmir Çeşme Otoyulu, İstihkam Viyadüğü'nü geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alican Şara (22), Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö.(17) adlı kız çocuğunun yanında durdu. Yanında bulundurduğu tabancasını G.Ö.'ye doğrultan Şara, silah zoruyla kız çocuğunu 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında sıkı bir takip başladı.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Polis ile Alican Şara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti. Limontepe'den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşine sürükleyen Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara'nın seyir halinde olduğu aracı kontrolden çıkarak takla attı.

2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Şara'nın tabancayla ateş etmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö.'nün ise kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Karabağlar, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı, kendisi de kaçırdığı kız da öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı, kendisi de kaçırdığı kız da öldü - Son Dakika
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