Silahı kurcalarken kazaen 10 yaşındaki çocuğu vurdu - Son Dakika

Samsun'da bir kişi tabancayı kurcalarken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 10 yaşındaki çocuğunu kolundan vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.(58) evinde kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi 10 yaşındaki S.A.'nın sağ koluna isabet etti. Yaralanan çocuk, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.S. ise 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan A.S. serbest bırakıldı. - SAMSUN