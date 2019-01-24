Silahı Kurcalarken Kendini Vurdu
1 saat önce
Samsun'da bir kişi lokantada arkadaşlarıyla otururken kurcaladığı silahın ateş olması sonucu kendini kazara yaraladı.
Samsun
'da bir kişi lokantada arkadaşlarıyla otururken kurcaladığı silahın ateş olması sonucu kendini kazara yaraladı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Çiftlik
Mahallesi İstiklal Caddesi
üzerinde bulunan bir lokantada saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.U., lokantada arkadaşları ile birlikte otururken kurcaladığı tabancasının ateş alması sonucu kendini kazara vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Y.U.'nun önce sol elini sıyırdı, daha sonra sol bacağından girip çıktı. Yaralanan genç 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt
Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler