Son Dakika Haberleri: Silahı Kurcalarken Kendini Vurdu

Silahı Kurcalarken Kendini Vurdu

1 saat önce

Samsun'da bir kişi lokantada arkadaşlarıyla otururken kurcaladığı silahın ateş olması sonucu kendini kazara yaraladı.

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Samsun'da bir kişi lokantada arkadaşlarıyla otururken kurcaladığı silahın ateş olması sonucu kendini kazara yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.U., lokantada arkadaşları ile birlikte otururken kurcaladığı tabancasının ateş alması sonucu kendini kazara vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Y.U.'nun önce sol elini sıyırdı, daha sonra sol bacağından girip çıktı. Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Çiftlik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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