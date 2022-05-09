Silahın ateşlendiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bilecik'te geçtiğimiz akşam yaşanan ve bir polis memurunun kendisine saldıran şahsa 6 el silahla ateş ettiği, ancak herhangi bir kişinin yaralanmadığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'te alkollü bir eğlence mekanı çıkışında meydana gelmişti. Gazipaşa mahallesi Muavenatı İçtimai sokak üzerindeki işletmenin restoran bölümünde aynı masada oturan polis memuru Murat P. ile inşaat işiyle uğraşan Volkan A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma mekan dışına taşınınca polis memuru Murat P. beylik tabancısıyla Volkan A.'ya 6 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler park halindeki bir araca ve bir eve isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı detaylı çalışma sonrası sokak hem trafiğe hem de yaya geçişine açıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi de yönlendirilirken, silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmedi. Polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslar birbirinden şikayetçi olmazken, polis memuru Murat P. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olaya karışan polis memuru Murat P. görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

YAŞANAN ARBEDE AN VE AN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olaylar işletmenin ve dışarıda esnafın iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, polis memuru Murat P. masada karşısında oturan ve kadraja girmeyen Volkan A. bir şeyler anlattığı esnada bir anda arbede yaşandı. Volkan A. masayı devirerek polis memuru Murat P. üzerine atlaması ve masada bulunan bir kesici aleti üzerine doğru sallaması görüntülerde yer aldı. Kameraya, yaşanan arbede sırasında yan masa oturan çocuk ve diğer şahısların korkulu dakikaları da ayrıca yansıdı. Ardından görüntülerde Volkan A.'nın, diğer masalardan eline ne geçerse polis memuru Murat P.'nin üzerine atması yer alıyor. Restoran dışındaki görüntülerde ise yaşanan kovalamacalar ve vatandaşları ateş edildiği alana koşmaları yer alıyor.

(Cem Kaan Toka - İHA)