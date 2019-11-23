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Silahın tarihi bu müzede

6 saat önce

Silahın tarihi bu müzede "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyorANKARA - Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor.

Silahın tarihi bu müzede

"Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor

ANKARA - Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor. Türk milletinin koruma kültürüne sahip olduğunu kanıtlayan müze, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor.

Makine Kimya Endüstrisi Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde kurulan ve 15 Temmuz 1990 tarihinde ziyarete açılan MKE Silah Müzesi, değer biçilemeyecek tarihi varlıkları depolardan çıkarıp, millet olarak koruma kültürüne sahip olunduğunu kanıtlarken, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor. 13. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa ülkelerine ait silahlar; savaş sırasında doğabilecek çelik malzeme sıkıntısı durumunda çelik fabrikalarında eritilerek namlu çeliği haline getirilirdi.

"Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor"

İstanbul Tophane'de bulunan silah fabrikası ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ve askeri fabrikalardan toplanarak incelenen silahlar, teknik ve tarihi özellikleri tespit edildikten sonra müze haline getirildi. Silahlar, Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nın büyük salonunda 13. yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir ediliyor. Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor.

Müzede bulunan detaylardan bir tanesi de, Kayseri 1. Komando Tugay'ında görev yapan ve 27 Ocak 2018 tarihinde Afrin'de gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehit olduğu esnada elinde bulunan silahın parçalanmış halinin müzede sergileniyor olması.

Silahın tarihi bu müzede

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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