Son Dakika Haberleri: Silahını temizlediği esnada ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
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Silahını temizlediği esnada ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

6 saat önce

Beylik tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan Alper Doğan kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Silahını temizlediği esnada ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti, System.String[]

Beylik tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan Alper Doğan kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Adana merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde beylik tabancasını temizleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Alper Doğan tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Doğan'ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Alper Doğan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğan hayatını kaybetti. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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