Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü - Son Dakika
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Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü

04.05.2022 17:42

Samsun'da yaşayan Uğur K. tabancasını temizlerken, silah yanlışlıkla ateş aldı. Seken mermi 1.5 yaşındaki oğluna isabet edince, küçük çocuk ağır yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde bugün meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler. Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
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Ömer Asaf, Hisarcık, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü - Son Dakika


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17:42 Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
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SON DAKİKA: Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü - Son Dakika
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