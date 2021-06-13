Silahını temizlerken kanlar içinde kaldı - Son Dakika

Silahını temizlerken kanlar içinde kaldı

Silahından çıkan kurşun karnına saplanınca hastaneye kaldırıldı

Kazara kendini vuran şahıs tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahını temizlerken kendini karnından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Balören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde silahını temizleyen H.G., kazara tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu. H.G., silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, yardımına ise evde bulunanlar koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin G., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.