Silahını Temizlerken Kazara Eşini Vurduğu İddiası
22 dakika önce
Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden oluğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Sakarya
'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden oluğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı
ilçesi Yağcılar
Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin temizlediği tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada evde bulunan eşi S.Ş'ye isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
S.Ş'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:13 Kaynak: AA
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