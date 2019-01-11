Son Dakika Haberleri: Silahını Temizlerken Kazara Eşini Vurduğu İddiası

Silahını Temizlerken Kazara Eşini Vurduğu İddiası

22 dakika önce

Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden oluğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Silahını Temizlerken Kazara Eşini Vurduğu İddiası, System.String[]
Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden oluğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin temizlediği tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada evde bulunan eşi S.Ş'ye isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Ş'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:13 Kaynak: AA

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