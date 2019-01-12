Silahını Temizlerken Kazara Eşini Vurduğu İddiası
1 saat önce
Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu eşi S.Ş'nin ölümüne sebep olduğu öne sürülen ve olay sonrası gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde dün, A.Ş'nin temizlediği tüfeğin bir anda ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği eşi S.Ş. olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Ş. gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:53 Kaynak: AA
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