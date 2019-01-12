Silahını Temizlerken Kazara Eşini Vurduğu İddiası

Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu eşi S.Ş'nin ölümüne sebep olduğu öne sürülen ve olay sonrası gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde dün, A.Ş'nin temizlediği tüfeğin bir anda ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği eşi S.Ş. olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Ş. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

Elindeki Tüfek Tetiğe Basar Basmaz Parçalanınca Arkasına Bakmadan Kaçtı

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anlattı