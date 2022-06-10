Olayla ilgili inceleme devam ederken, 24 yaşındaki Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. - KASTAMONU

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silahını temizlerken kazara kendisini vurdu - Son Dakika

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