Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi

11.05.2022 13:57
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görevli olan ve tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini vuran Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş (35), memleketi Malatya'da toprağa verildi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görevli olan ve tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini vuran Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş (35), memleketi Malatya'da toprağa verildi. 

Antalya Kaş'ta bulunan Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görev yapan, 1 çocuk babası Yüzbaşı Muhammed Hakan Erkuş, iddiaya göre, dün tabancasını temizlediği sırada kazara ateşleyerek kendisini vurdu. Merminin vücuduna isabet etmesi sonucu Erkuş, hayatını kaybetti. Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Şehir Mezarlığı'ndaki törene Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı. Muhammet Hakan Erkuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde, Malatya 7'nci Ana Jet Üssü'nde, askerlerine yakıt tankerlerinin vanalarını söktürüp, anahtarlarıyla toprağa gömdürerek, FETÖ üyelerinin planlarını bozan Erkuş, 6 Ağustos 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
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Hakan Erkuş, Antalya, Yüzbaşı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika


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