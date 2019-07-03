Silahını temizlerken kendisini vuran polis hayatını kaybetti
1 saat önce
Silahını temizlerken kendisini vuran polis hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te 23 yaşındaki polis memuru Ali Başyiğit, beylik tabancasını temizlediği sırada ateş alan kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Silahını temizlerken kendisini vuran polis hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep
'te 23 yaşındaki polis memuru Ali Başyiğit, beylik tabancasını temizlediği sırada ateş alan kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Yeditepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır polis memuru olan Ali Başyiğit, görevden geldikten sonra evinde beylik tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada tabancadaki kurşun kazarak ateş aldı. Başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Başyiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Başyiğit'in cenazesi memleketi Konya
'dan gelen yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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