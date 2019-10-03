Son Dakika Haberleri: Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı
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Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı

1 saat önce

Kağıthane'de meslektaşının silahının kazayla ateş alması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı, System.String[]

Kağıthane'de meslektaşının silahının kazayla ateş alması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, Merkez Mahallesi'ndeki evinde silahını temizlerken silah kazayla ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, aynı evde yaşayan Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ismi öğrenilemeyen polis memurunu omzundan yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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