Son Dakika Haberleri: Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı
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Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı

1 saat önce

Kağıthane'de polis memuru, evinde silahını temizlerken beraber yaşadığı meslektaşını omzundan yaraladı.

Kağıthane'de polis memuru, evinde silahını temizlerken beraber yaşadığı meslektaşını omzundan yaraladı.

Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, Merkez Mahallesi'ndeki evinde silahını temizlerken yanlışlıkla silahı ateş aldı.

O sırada evde bulunan beraber yaşadığı Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşını omzundan yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, sokağı her iki girişinden kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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