Silahını temizlerken önce kendisini, sonra da eşini vurdu - Son Dakika

İlçeye bağlı Kösedurak köyünde yaşayan Kemal Ö.'nün evde temizlediği tabanca, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, önce dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G.'nin koluna ve duvara, buradan da sekerek Kemal Ö.'ye isabet etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralanan Kemal Ö. ve Gamze G., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal Ö. ve Gamze G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.