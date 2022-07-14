Son dakika! Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Son dakika! Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

14.07.2022 17:08

Edinilen son dakika haberine göre Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Konya'da tabancasını temizlediği sırada arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

KONYA - Konya'da tabancasını temizlediği sırada arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı. Bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Ahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan 24 yaşındaki R.E.A., yeni aldığı tabancayı temizlediği sırada yanına arkadaşı Osman K, geldi. Osman K., tabancaya bakmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Osman K. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından vurulan Osman K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerindeki incelemelerinin ardından olaya karışan şüpheli R.E.A., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Beyhekim Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, gazetecilerin arkadaşını neden vurdun sorusuna, "Kazayla oldu istemeden yaptım" diye cevap verdi. Şüpheli R.E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika

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