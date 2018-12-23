Son Dakika Haberleri: Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu

20 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nde silahını temizlemek isteyen bir kişi yanlışlıkla kendini vurdu.

Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu, System.String[]
İstanbul Beylikdüzü'nde silahını temizlemek isteyen bir kişi yanlışlıkla kendini vurdu. Bacağından yaralanan ve yardım isteyen şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede, saat 10.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.B. isimli şahıs evinde silahını temizlerken silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş almasıyla birlikte M.B. sağ bacağından yaralandı. Yaşanan olay sonrası sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen şahsa, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. M.B., daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:08 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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