Son Dakika Haberleri: Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu

4 saat önce

Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurduİSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde silahını temizlemek isteyen bir kişi yanlışlıkla kendi bacağını yaraladı.

Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde silahını temizlemek isteyen bir kişi yanlışlıkla kendi bacağını yaraladı. Olay sonrası yardım isteyen şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede, saat 10: 50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.B isimli şahıs evinde silahını temizlerken silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş almasıyla birlikte M.B sağ bacağından yaralandı. Yaşanan olay sonrası sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla ilk müdahalenin yapıldığı şahıs daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:23 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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