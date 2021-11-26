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Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi

26.11.2021 16:49
Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi

Bolu'da silahını temizleyen baba, silahın ateş alması sonucu 10 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. Olay sonrası gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda 3 çocuk babası M.K., evinde silahını temizlediği sırada silah ateş aldı. Çıkan mermi 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K.'nin göğsüne isabet etti. Silahtan çıkan mermiyle kanlar içinde yerde kalan çocuk, babası tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürüldü.

2 SAAT SÜREN MÜCADELE SONUÇ VERMEDİ

Kaldırıldığı hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Ö.E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ö.E.K. ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi

Bahçelievler, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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