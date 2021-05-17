Son dakika haberi: Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

SİİRT - Terör örgütüne yönelik düzenlenen "Eren-13 Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Yenitepe mevkisinde silahı kazara ateş alması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Zeki Kaçmaz, dualarla ebediyete uğurlandı.

Şehit güvenlik korucusu Kaçmaz'ın cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından defnedilmek üzere Pervari ilçesi, Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrasına getirildi.

Burada Kaçmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu.

İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan'ın dua ettiği törende, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehidin babası ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde Kilis Mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninin ardından Kilis mezrasına geçen Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Cenaze törenine; Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan, Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.