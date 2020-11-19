Silahının kazara ateş almasıyla hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Tokuş, görev yaptığı Diyarbakır'da silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, uzman çavuşun yakınları, Kaymakam Bayram Yılmaz , askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tokuş'un (24) cenazesi, tören için Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tokuş'un naaşı burada defnedildi.

Diyarbakır 'da, silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un cenazesi, memleketi Adana 'da toprağa verildi.

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