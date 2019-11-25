Silahıyla oynarken kızını vuran baba serbest bırakıldı

Kızını vurdu, kameraya "yorgun mermi" dedi

İSTANBUL - Avcılar'da iddiaya göre, ruhsatsız silahını oynarken yanlışlıkla kızını vuran baba, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Baba Fetih K.'nın olayın hemen ardından verdiği röportajda kızının yorgun mermi sonucu vurulduğunu söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün 13.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, silahını temizleyen baba, 3 yaşındaki Evin B.K.'yi karnından vurarak yaraladı. Olay sonrası kızını kucağına alan baba Fetih K., Avcılar'da özel bir hastaneye götürdü. Minik Evin'in ilk müdahalesinin ardından hastane çalışanları olayı polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri baba Fetih K.'ye olayın nasıl geliştiğini sordu. Fetih K. kızıyla markete giderken nereden geldiği belli olmayan 'Yorgun mermi' kurbanı olduğunu ifade etti. Telefonda ise baba, annesiyle balkonda bulunduğu sırada düğün konvoyundan ateş edilmesi sonucu olduğunu söyledi.

Polis ekipleri babanın verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler babanın ifadesi doğrultusunda olayın gerçekleştiği bölgede çalışmalarını sürdürdü. Olayın yaşandığı iddia edilen sokakta herhangi bir kan izine rastlayamayan polis, babayı gözaltına aldı. Evde silahını temizleyen babanın silahı yanlışlıkla ateş alarak minik Evin'i karnından yaraladığını itiraf etti. Gözaltına alınan baba savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kızını yanlışlıkla vuran baba Fetih K.'nın olayın hemen ardından verdiği röportajda kızının yorgun mermi sonucu vurulduğunu söylediği de ortaya çıktı.

Hayati tehlikesi devam eden 3 yaşındaki çocuğun tedavisinin Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.