Son Dakika Haberleri: Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü
Son Dakika 3. Sayfa Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü

Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü

1 saat önce

Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan 20 yaşındaki Rezzak Güneş, müstakil evlerin damlarından atlayıp polisten kaçtığı sırada boşluğa düşüp yakayı ele verdiADANA - Adana'da 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra...

Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü

Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan 20 yaşındaki Rezzak Güneş, müstakil evlerin damlarından atlayıp polisten kaçtığı sırada boşluğa düşüp yakayı ele verdi

ADANA - Adana'da 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra polisten kaçan şüpheli müstakil evlerin damlarından atladığı sırada boşluğa düşerek yakalandı. Hafif yaralı olan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Rezzak Güneş, sokak ortasında daha önceden tartıştığı 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Güneş, düzenlediği saldırıda 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Damdan dama atlayan şüpheli aşağı düştü

Mahallede çalışma yapan polis ekipler, Rezzak Güneş'i ara sokaklarda gördü .Bunun üzerine polis ekipleri ile Güneş arasında kıyasıya kovalama başladı. Güneş bir müstakil evin damına çıktı. Ardından güneş 2 evin damından atladıktan sonra 3'üncü evin damına atladığı sırada boşluğa düştü. Hafif yaralanan güneş gözaltına alındı. Güneş hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü

Yüreğir, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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