Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
'da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Varlık Mahallesi 1508 Sokak içerisinde iki grup arasında yaşanılan kavgada N.T., isimli bir kişi tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaşanılan olay sonrasında tabancayı kullanan İ.Y., isimli kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda şahıs, Besni
ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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