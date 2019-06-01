Son Dakika Haberleri: Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı
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Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı

1 saat önce

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı, System.String[]
Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda aralarında eski bir husumet bulunan iki aile mensupları karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası iki grup arasında kavga çıktı.

Silahlı bir şahsın bölgeden kaçan hasımlarının arkasından silahla ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Ellerinde soba ve bıçaklarla kavga edin şahıslardan bir kişi bıçakla yaralanarak kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına alırken, olayın soruşturmasının devam ettiği bildirildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
kavga, Erzurum, Güncel
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