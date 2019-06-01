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Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı

1 saat önce

Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı Erzurum'da silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralıERZURUM - Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı
Erzurum'da silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralı
ERZURUM - Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda aralarında eski bir husumet bulunan iki aile mensupları karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası iki grup arasında kavga çıktı.
Silahlı bir şahsın bölgeden kaçan hasımlarının arkasından silahla ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Ellerinde soba ve bıçaklarla kavga edin şahıslardan bir kişi bıçakla yaralanarak kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına alırken, olayın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
Erzurum, kavga, Genel
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