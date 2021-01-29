Silahla ateş etti, bıçaklandı - Son Dakika

Silahla ateş etti, bıçaklandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralan şahıs Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun- Sinop karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonu arkasında bulunan oto servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. Ö. ile E.C., Ş.S ve E.U. arasında yaşanan tartışmada E.Ö. silahla tartıştığı kişilere ateş etti. Yaşanan arbede de E.Ö. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. E.Ö. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 3 adet boş kovan ve 2 adet patlamamış mermi ele geçirdi. Ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.