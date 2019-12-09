Silahla ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişiye para cezası

Giresun'un Çanakçı ilçesinde meskun mahalde silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan iki kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kuşköy köyünde M.S. ve Karabörk köyünde C.K'nin, meskun mahalde silahlarıyla havaya ateş ederek görüntülerini sosyal medyada paylaştığı yönünde İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, her iki kişinin de kullandığı hesaplarındaki paylaşımları tespit etti.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun gereğince M.S'ye 153 lira, C.K'ye ise 1294 lira para cezası uygulandı.