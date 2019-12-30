Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı - Son Dakika
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Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

6 saat önce

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı.

Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, System.String[]

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.

Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi'nde bulunan elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı. Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

(Hakan Gönül/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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