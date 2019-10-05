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Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

3 dakika önce

Kırıkkale'de tartışma sonucu silahla kafasından vurulan kişi ağır yaralandı.

Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'de tartışma sonucu silahla kafasından vurulan kişi ağır yaralandı.


Olay, Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki 652. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile çıkan tartışmada Onur Ö. (43) silahla başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Onur Ö. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - KIRIKKALE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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