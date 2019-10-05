Silahla başından vurulan kişi, ağır yaralandı
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KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:47 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı
Mahallesi Çarşamba
Pazarı'nda meydana geldi. Onur Ö., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Onur Ö., yaralanırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Onur Ö., gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis
, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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