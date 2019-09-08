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Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

47 dakika önce

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı serbest bırakıldı.

Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.D.(36) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahla yaralama olayına karışan U.S.Ç. (36) ile olay sırasında yanında bulunan S.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.S.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı ceza gönderilirken, S.Ü. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
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